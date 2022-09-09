The Travel: 10 причин популярности Азербайджана у туристов

Азербайджан, находящийся на перекрестке между Европой и Азией, объединяет в себе лучшее из обеих культур. В 1980-х он был популярным туристическим направлением, но на индустрию туризма оказали негативное влияние распад Советского Союза и конфликт с Арменией. В 2000-х годах туристическая отрасль стала восстанавливаться, и теперь Азербайджан принимает туристов со всего мира. Издание The Travel нашло десять причин роста популярности этого туристического направления.

Первая. Страна огней

Азербайджан издавна называли "Страной огней". Республика обладает большими запасами нефти и газа, так что это название оправдывает себя. Одна из самых популярных достопримечательностей страны - Янардаг, что означает "горящая гора". Этот природный огонь горит уже много лет, привлекая туристов со всего мира. Еще одно место, которое обязательно нужно посетить, - это Атешгях, также известный как "Храм огня". Это место было центром паломничества зороастрийцев и индуистов.

Вторая. Прекрасный Баку

Баку выглядит дорого, но гостеприимно. Здесь находится множество потрясающих современных и древних сооружений, привлекающих туристов с разными вкусами. Очаровательный Старый город (Ичери-шехер) входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО наряду с дворцом Ширваншахов и Девичьей башней. Прогулка по этим местам переносит туристов в прошлое. Город усеян торговыми точками, кафе и парками. А два года назад здесь открылся образцовый общественный пляж "Шихово"

Третья. Чудесная архитектура

От Старого города до бакинского порта можно найти множество интересных архитектурных стилей. Это и древние сооружения исламской архитектуры, и возвышающиеся современные постройки, вроде Пламенных башен, и сооружения, построенные в период Российской империи и Советского Союза, такие как Дворец Сеида Мирбабаева и Дворец "Гюлистан". Внимание привлекают и бакинские театры, музеи, библиотеки.

Четвертая. Грязевые вулканы

В Азербайджане нужно обязательно увидеть грязевые вулканы. По количеству таких вулканов страна занимает в мире первое место. Они поражают как местных жителей, так и туристов. В стране насчитывается около 400 грязевых вулканов, причем - одни из крупнейших в мире. По данным НАСА, это природные чудеся по строению похожи на возвышенности Марса.

Пятая. Вкусная еда

В Азербайджане очень любят говядину, баранину и рыбу. Присоединиться к кулинарному туру - настоящее приключение. От завтрака до полуночных закусок - в Азербайджане каждый найдет что-то для себя. Утром туристы могут отведать кутабы из тонкого теста, на обед фаршированную курицу левенги, на ужин суп пити, а на десерт сладкую халву. Если к этому всему добавить еще и вина, получится чистое блаженство.

Шестая. Нефтяной курорт

В Азербайджане есть специальный курорт, где принимают ванны из нефти. Нефть курорта Нафталана имеет уникальные лечебные свойства. Она также используется для процедур по уходу за кожей, специально для тех, кто не хочет в нее окунаться. Но для туристов, которые хотят попробовать что-то новое, нафталановые ванны подходят идеально.

Седьмая. Объекты всемирного наследия

Помимо великолепного Старого города, в Азербайджане есть еще два объекта Всемирного наследия: культурный ландшафт наскальных рисунков Гобустана и город Шеки. Первый находится в Гобустанском государственном историко-культурном заповеднике, наполненном археологическими чудесами. На его территории насчитывается более 6 тысяч наскальных рисунков, изображающих животных и деятельность человека, которым тысячи лет.

Восьмая. Город на Великом шелковом пути

Азербайджан был важным центром торговли на Великом шелковом пути. Центр Шеки славится хорошо сохранившимися традиционными и купеческими домами, построенными в духе древних архитектурных традиций. Центр города также знаменит Дворцом шекинских ханов, который был важным транзитным пунктом Великого шелкового пути.

Девятая. Завораживающие виды на Каспий

Каспийское море - крупнейший в мире внутренний водоем. Благодаря не слишком соленой воде, Каспий стал излюбленным местом для купания и раем для любителей солнца. Берега Каспия усеяны пляжными курортами, предлагающими всевозможные водные виды спорта. Туристам стоит посетить пляж "Загульба" ради чистого моря, а " "Мардакяны" идеально подходит для наблюдения за закатом солнца.

Десятая. Девять климатических зон

В стране девять из 11 основных типов климатических зон земного шара. Таким образом, любители природы могут полюбоваться абсолютно разными пейзажами: от ветреного Кавказа до субтропических районов на юге.

Куда бы ни поехали туристы, гостеприимство Азербайджана не перестает удивлять.