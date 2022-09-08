Футболисты дагестанской команды избили судью

8 сен. 19:30

Игроки "Дербента" избили арбитра после матча первенства России среди любительских футбольных команд.

Инцидент произошел на матче "Дербент" – СК "Астрахань". На 87-й минуте судья удалил футболиста дагестанского клуба за фол, после чего игрок под номером 8 сильно пнул мяч в сторону скамейки хозяев.

Далее началась потасовка, в ходе которой футболист попытался толкнуть главного арбитра встречи. Также он стал угрожать насилием судейской бригаде.

После финального свистка несколько игроков "Дербента", включая зачинщика, нашли главного арбитра и избили его.