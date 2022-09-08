РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Футболисты дагестанской команды избили судью

Футболисты дагестанской команды избили судью

Игроки "Дербента" избили арбитра после матча первенства России среди любительских футбольных команд.

Инцидент произошел на матче "Дербент" – СК "Астрахань". На 87-й минуте судья удалил футболиста дагестанского клуба за фол, после чего игрок под номером 8 сильно пнул мяч в сторону скамейки хозяев.

Далее началась потасовка, в ходе которой футболист попытался толкнуть главного арбитра встречи. Также он стал угрожать насилием судейской бригаде.

После финального свистка несколько игроков "Дербента", включая зачинщика, нашли главного арбитра и избили его.

965 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version