Крым в октябре примет форум "Интурмаркет. Осень"

8 сен. 19:21

С 12 по 14 октября в Крыму будет проходить межрегиональный туристический форум "Интурмаркет. Осень".

На мероприятии будут подведены итоги летнего сезона. На пленарном заседании, участие в котором примут чиновники, отельеры, турфирмы, обсудят изменения в индустрии гостеприимства и меры поддержки развития внутреннего туризма в текущих условиях, сообщает министерство курортов и туризма республики.

Особое внимание участники форума уделят перспективным направлениям путешествий. "К форуму проявили интерес многие регионы России, запланированы встречи и соглашения о партнерстве", - отметил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

"Интурмаркет. Осень" планируется сделать главной договорной площадкой в период формирования предложений на будущий сезон.