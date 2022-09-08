Каспию предрекли катастрофу

8 сен. 19:14

Глобальные климатические изменения ведут Каспийское море к катастрофе – оно может лишиться трети акватории, сообщил завотделом геоморфологии побережий и дна Каспийского моря Института географии имени академика Гасана Алиева в Баку, доктор географических наук Амир Алиев.

По его словам, десятки километров некогда морского дна под палящим солнцем превратились в засохшую поверхность. Профессор предсказывает, что уровень воды в море к концу XXI века может понизиться на 9-18 метров.

"Это означает, что водоем потеряет 34% территории, что является большой проблемой для всех стран, имеющих выход к морю", – цитирует Алиева "Аргументы и факты".

Ученый подчеркнул, что данную проблему Россия, Азербайджан, Казахстан, Иран и Туркменистан должны решать сообща.