"Аэрофлот" возобновит полеты в Египет, Таиланд, ОАЭ, Индию

8 сен. 19:04

В зимнем расписании "Аэрофлота" станет больше зарубежных направлений, об этом рассказал гендиректор компании Сергей Александровский на Восточном экономическом форуме.

Международная программа "Аэрофлота" в зимнем расписании "в целом сформирована и развивается", заявил он.

"Мы сохраняем два турецких направления - Стамбул и Анталью (с сезонным изменениям частот), Мальдивы. У нас добавляются два рейса в неделю на Сейшелы, появляется Таиланд: уже запущены продажи в Пхукет, в ближайшее время планируем открыть Бангкок", - перечислил гендиректор авиакомпании.

Также запланирован старт полетов по популярным курортным направлениям.

"С октября планируем начать полеты в Дубай. Рассматриваем возможность открытия рейсов из Москвы в Шарм-эш-Шейх, Хургаду и на Гоа", - продолжил Александровский.

Международная программа из Сочи в зимнем расписании будет включать Шарм-эш-Шейх, Хургаду, Баку, отметил глава "Аэрофлота".