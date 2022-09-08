Предложение по ограничению цен на газ поддержали Финляндия, Швеция и Дания

8 сен. 18:57

Предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по ограничению цен на газ в Евросоюзе поддержали три страны - Финляндия, Швеция и Дания.

Главы правительств этих стран - Санна Марин, Магдалена Андерссон и Метте Фредериксен - направили главе ЕК соответствующее письмо.

"Премьер-министры подчеркивают, что необходимо принять меры для сдерживания цен на газ и стабилизации рынка деривативов на энергоресурсы. Они также поддерживают, среди прочего, скоординированные действия в масштабах всего ЕС по сокращению потребления энергии", - говорится в сообщении.

Подчеркивается важность ускорения зеленого перехода - лучшего способа повысить энергобезопасность региона и избавления от российского топлива.

По оценкам источника в ЕС, большинство стран Евросоюза вряд ли поддержат идею установления лимита цен на импорт российского газа.

Главы Минэнерго ЕС соберутся на внеочередной совет в пятницу, ожидается, что министры обсудят вопрос ограничения цен на российский газ.