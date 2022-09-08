Еще одному участнику нападения на Буденновск вынесли приговор

8 сен. 18:31

Члена банды Шамиля Басаева осудили за вооруженное нападение на Буденновск Ставропольского края, сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

Установка, что группировка, где состоял Хазвах Черхигов, совершила налет на город в июне 1995 года. Террористы взяли в заложники более 1,2 тыс жителей Буденновска. 129 человек погибли, 317 - были ранены.

После захвата Черхигов жил в Москве с поддельными документами. Его несколько раз осуждали за различные преступления. Из последнего места лишения свободы он сбежал.

Черхигов был задержан 20 ноября 2018 года. Его приговорили к 12 годам лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.