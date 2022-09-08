Нур-Султан объявил войну грызунам

8 сен. 18:20

В Нур-Султане стартовал осенний тур по дератизационным мероприятиям, которые проводят управление охраны окружающей среды и природопользования столицы вместе с подрядной организацией, сообщает пресс-служба мэрии города.

В ведомстве отметили, что мероприятия охватывают открытые территории и частный сектор.

Подчеркивается, что организации приступили к обработке пойм и русел рек, скверов, водоемов и парков. Работа на данных участках завершится до 25 сентября.

"С 26 сентября будет проводиться обработка частного сектора, которая охватит более 25 тыс домов, им будут раздаваться ядоприманки. Они будут содержать препараты, разрешенные для использования в Республике Казахстан", - заявил главный специалист Управления охраны окружающей среды и природопользования города Мадьяр Нарымбиев.