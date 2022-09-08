Грузия и Турция провели политические консультации

8 сен. 18:10

В Цинандали в рамках очередного раунда политических консультаций состоялась встреча заместителей министров иностранных дел Грузии и и Турции Лаши Дарсалия и Седата Онала.

В ходе беседы обсуждались вопросы безопасности, внешней политики и сотрудничество в экономике и культуре.

Особое внимание было уделено происходящим в регионе процессам и роли Грузии и Турции в плане обеспечения стабильности и мира в регионе.

"У нас были конструктивные консультации. Как вы знаете, Грузия и Турция являются стратегическими партнерами. Это хороший момент для того, чтобы обсудить региональные вопросы… В это критическое время вопросы мира, стабильности и безопасности в регионе стали более актуальными", - цитирует Онала "Sputnik Грузия".

Кроме того, участники встречи отметили важность активного взаимодействия Грузии и Турции в транспорте, энергетике и таможенных вопросах. Стороны поговорили также о региональном сотрудничестве, важности реализации совместных проектов и необходимости полного использования транзитно-транспортного потенциала двух стран.

Помимо этого, на встрече была подтверждена готовность к активному сотрудничеству и углублению стратегического партнерства. Выражено пожелание продолжить политические консультации в дальнейшем.