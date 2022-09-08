Трасса М12 может продлиться до Владивостока

8 сен. 18:09

Трассу М12 «Москва - Казань - Екатеринбург» предлагается продлить до Владивостока. Предложение проработать возможность продления магистрали направил президенту России Владимиру Путину вице-премьер правительства Марат Хуснуллин, передает телеканал "Россия 24".

"Мы подготовили карту этого маршрута. Это более 12 тыс км, с учетом маршрута "Север - Юг", развитие которого мы обсуждаем. <…> Маршрут проходит по территории 26 регионов. Еще столько же субъектов находятся в зоне тяготения. Таким образом, реализация маршрута обеспечит ускоренное экономическое развитие более 50 регионов нашей страны", - заявил Хуснуллин.

Он добавил, что для поэтапного развития маршрута от Екатеринбурга до Владивостока в рамках пятилетнего плана предусмотрено порядка 212,5 млрд рублей.

Российский лидер согласился с предложением зампреда правительства.