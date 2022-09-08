Новую 500-рублевую купюру может украсить Северный Кавказ

8 сен. 17:56

Экспертная группа Центробанка провела 8 сентября первое заседание по выбору изображений для новой 500-рублевой купюры.

В заседании, которое состоялось в Москве приняли участие экономисты, историки, культурологи. В рамках работы над новой 500-рублевой купюрой они подготовят список достопримечательностей Пятигорска и Северо-Кавказского федерального округа. Знаковые места Северного Кавказа могут быть взяты за основу при разработке обновленного дизайна 500-рублевой банкноты.

Еще ряд заседаний состоится до конца сентября, после этого предложения соберут в итоговый список.

Окончательное решение о новом облике купюры примет совет директоров ЦБ РФ.

В настоящее время изображения на 500-рублевой банкноте связаны с Архангельском.