Sony Music Group полностью покидает российский рынок

8 сен. 17:45

Американская звукозаписывающая компания Sony Music Group полностью уходит из России. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном журналом Billboard.

В нем сказано, что из-за действий России на Украине и антироссийских санкций Sony Music Group больше не может поддерживать присутствие в РФ. Компания приняла решение полностью уйти с российского рынка и перевести свое подразделение в России и сотрудников под местное управление.

Главой местной управляющей компании станет бывший директор Sony Music Russia Арина Дмитриева. По данным источников, лейбл будет представлять только интересы местных артистов.