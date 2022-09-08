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Sony Music Group полностью покидает российский рынок

Sony Music Group полностью покидает российский рынок

Американская звукозаписывающая компания Sony Music Group полностью уходит из России. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном журналом Billboard.

В нем сказано, что из-за действий России на Украине и антироссийских санкций Sony Music Group больше не может поддерживать присутствие в РФ. Компания приняла решение полностью уйти с российского рынка и перевести свое подразделение в России и сотрудников под местное управление.

Главой местной управляющей компании станет бывший директор Sony Music Russia Арина Дмитриева. По данным источников, лейбл будет представлять только интересы местных артистов.

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