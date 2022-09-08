Мирзиеев провел встречу с главой Милли Меджлиса Азербайджана

8 сен. 17:28

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев встретился с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Гафарова участвует в саммите женщин-руководителей национальных парламентов в Ташкенте. Также на встрече присутствовали и.о. главы МИД Узбекистана Владимир Норов и председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева.

Стороны обсудили динамичное развитие всестороннего сотрудничества и наращивание практического двустороннего взаимодействия в соответствии с договоренностями на высшем уровне.