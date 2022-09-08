Три склада горят в Ростовской области

8 сен. 17:09

В городе Аксай Ростовской области в четверг горят три склада, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"На улице Западная горят три складских помещения на общей площади 800 кв метров", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.

Пожар начался около 15.20. Специалисты принимают все необходимые меры, чтобы не допустить дальнейшее распространения огня. В тушении пожара заняты свыше 30 человек и 11 единиц техники.

На складах находится древесина и электрооборудование, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.