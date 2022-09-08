Съезд религиозных лидеров не помешает дорожному движению в Нур-Султане

8 сен. 17:05

Во время Съезда религиозных лидеров дорожное движение в Нур-Султане не будет перекрыто, сообщает пресс-служба оргкомитета форума.

"В Казахстан приедут более 100 делегаций из 50 стран мира. Кроме того, посетить святую мессу с участием Папы Римского собираются около 3 тыс паломников. Организаторы позаботились о мерах безопасности и комфорте приезжающих гостей. С делегациями будут ездить местные сопровождающие и волонтеры", - сказано в сообщении.

При этом в пресс-службе отметили, что в связи с большим числом участников съезда скопление транспорта неизбежно.

"Будут задействованы разные механизмы, чтобы снизить нагрузку на городскую инфраструктуру. К примеру, для паломников предстоящей мессы буду организованы бесплатные парковки и специальные автобусы, которые из разных точек города будут забирать и привозить людей", - подчеркнули организаторы.

Стоит добавить, что специальные автобусы, которые будут забирать людей из разных точек города, предусмотрят для паломников предстоящей мессы.