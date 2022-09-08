Джейхун Байрамов: надеемся, Ереван будет соблюдать свои обязательства

8 сен. 16:45

Ситуация на Южном Кавказе после Карабахской войны остается непростой, такое заявление сделал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью ведущему информационному агентству Испании EFE Comunicación.

"Мы надеемся, что Армения будет соблюдать свои обязательства, и считаем, что нет другой возможности перевернуть страницу, нормализовать отношения и сделать их добрососедскими", - пояснил дипломат.

Он подчеркнул, что для этого необходимо выполнять взятые на себя обязательства и уважать международное право.