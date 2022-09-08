Пашинян поговорил с Путиным об активизации авиасообщения между Арменией и Россией

8 сен. 16:39

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил на вчерашней встрече с президентом России Владимиром Путиным возможность активизации авиаперевозок между двумя странами. Об этом сам Пашинян сообщил 8 сентября на встрече во Владивостоке с армянской общиной.

"Мы обсудили вопросы, связанные с авиаперевозками. И Россия, и Армения хотят, чтобы авиаперевозки между нашими странами активизировались", - цитирует его ТАСС,

Глава армянского правительства отметил, что на переговорах с российским лидером обсуждались вопросы, которые должны быть урегулированы для решения данной задачи.

Пашинян также рассказал, что поговорил с Путиным о ситуации на Южном Кавказе и миссии российских миротворцев.

Напомним, встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении состоялась 7 сентября на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.