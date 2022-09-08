Азербайджан и Испания обсудили перспективы сотрудничества

8 сен. 16:29

В Мадриде 8 сентября состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и председателя Сената Испании Андера Хиля Гарсии. Об этом сообщили по итогам переговоров в азербайджанском МИД.

В ходе беседы Байрамов обратил внимание на наличие широких перспектив сотрудничества между Азербайджаном и Испанией в экономике, торговле, IT, энергетике, туризме, а также в образовательной и гуманитарной сферах.

Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства также рассказал председателю Сената Испании о подходах и шагах Баку по обеспечению мира, безопасности и развития на Южном Кавказе в постконфликтный период. Кроме того, он проинформировал собеседника о работах по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий и разблокированию транспортных и коммуникационных линий, передает "Интерфакс-Азербайджан".