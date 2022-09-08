Центр Невинномысска украсил демилитаризованный истребитель

8 сен. 16:19

Демилитаризованный истребитель МиГ-29 установили на бульваре Мира в Невинномысске. Об этом сообщил глава горда Михаил Миненков, уточнив, что боевая раскраска истребителя была сохранена после реставрации. "Легендарный МиГ-29, который на протяжении многих лет охранял небо нашей Родины и которого боялись летчики НАТО, будет находиться в Невинномысске", - сказал он.

Миненков отметил, что самолет станет не только уникальным арт-объектом, но и наглядным примером патриотизма для подрастающего поколения.