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Центр Невинномысска украсил демилитаризованный истребитель

t.me/s/maMinenkov

Демилитаризованный истребитель МиГ-29 установили на бульваре Мира в Невинномысске. Об этом сообщил глава горда Михаил Миненков, уточнив, что боевая раскраска истребителя была сохранена после реставрации. "Легендарный МиГ-29, который на протяжении многих лет охранял небо нашей Родины и которого боялись летчики НАТО, будет находиться в Невинномысске", - сказал он.

Миненков отметил, что самолет станет не только уникальным арт-объектом, но и наглядным примером патриотизма для подрастающего поколения.

 

ФОТО t.me/s/maMinenkov
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