Группа "Аэрофлот" намерена перевезти за два года 80 млн пассажиров

8 сен. 16:14

За два года группа "Аэрофлот" собирается перевезти 80 млн пассажиров. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума заявил генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский.

Он отметил, что около 40 млн человек планируется перевезти в 2022 году. "В следующем, 2023 году планируем достичь сопоставимого показателя", - цитирует гендиректора авиакомпании ТАСС.

По итогам 2021 года этот показатель составил 45,8 млн пассажиров.

С января по июнь группа "Аэрофлот" перевезла 17,2 млн человек. Это на 7,4% меньше, чем за первые шесть месяцев 2021 года.