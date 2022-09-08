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Мирзиёев оценил уровень узбекско-российских отношений

Мирзиёев оценил уровень узбекско-российских отношений

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры с заместителем председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Галиной Кареловой, в ходе которых заявил, высоко оценивает уровень узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества.

"Глава нашего государства с особым удовлетворением отметил достигнутый в последние годы высочайший уровень узбекско-российских отношений стратегического партнерства и сотрудничества, динамичное развитие многопланового сотрудничества", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Узбекистана.

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