Пенсии в Армении стали больше

8 сен. 15:58

С 1 сентября 2022 года пенсии в Армении увеличили на 3 тыс драмов ($7).

Данное решение было де-юре закреплено на сегодняшнем заседании правительства страны. Де-факто оно было принято на предыдущем заседании, состоявшемся 24 августа.

Согласно решению правительства, с 1 сентября размер базовой пенсии, на которую начисляется стаж, был установлен в размере 21 тыс драмов ($50). Ранее базовая пенсия составляла 18 тыс драмов. При этом размер минимальной пенсии был увеличен до 30,5 тыс драмов ($72) с прежних 28,6 тыс драмов.

Таким образом, с 1 сентября пенсии и пособия в Армении повысили на 3 тыс драмов для всех без исключения.