Еще 74 мины обезврежены в Лачине и Кельбаджаре

8 сен. 15:51

За последние десять дней с заминированных армянскими НВФ участков на территории Лачинского и Кельбаджарского районов найдены и обезврежены 72 выпущенные в Армении в 2019 году противопехотные мины типа PMN-E, а также две противотанковых мины, об этом рассказали в Минобороны Азербайджана.

В сентябре инженерно-саперные подразделения азербайджанской армии на деоккупированных землях нашли и уничтожили 73 противопехотные мины, 47 противотанковых мин и восемь неразорвавшихся боеприпасов, полностью очищены от мин 273 га территории.

В целом на сегодняшний день инженерно-саперными подразделениями от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищены 26 455 га освобожденных территорий, обнаружены и обезврежены 7 558 противопехотных мин, 2 342 противотанковые мины и 9 944 неразорвавшихся боеприпаса.

Реализуются все необходимые мероприятия по инженерному обеспечению на освобожденных территориях Азербайджана.