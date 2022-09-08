Кудрин: рубль должен вернуть себе статус конвертируемой валюты

Рубль должен снова стать конвертируемым. Об этом заявил в рамках Московского финансового форума глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.
"Наша российская валюта была конвертируемой с 2006 года по 2022-й, сейчас у нас приостановлена по сути конвертируемость российского рубля", - напомнил он.
Кудрин отметил, что валюте трудно стать привлекательной для расчетов, если она не конвертируема.
"Ну а еще лучше, чтобы валюта была резервной. Конвертируемых валют в мире всего 22, резервных еще меньше - то есть тех, которые принимаются для расчетов без особых вопросов", - цитирует главу Счетной палаты РИА Новости.
Он также выразил надежду на то, что рубль снова станет конвертируемым.