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Кудрин: рубль должен вернуть себе статус конвертируемой валюты

Кудрин: рубль должен вернуть себе статус конвертируемой валюты

Рубль должен снова стать конвертируемым. Об этом заявил в рамках Московского финансового форума глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

"Наша российская валюта была конвертируемой с 2006 года по 2022-й, сейчас у нас приостановлена по сути конвертируемость российского рубля", - напомнил он.

Кудрин отметил, что валюте трудно стать привлекательной для расчетов, если она не конвертируема.

"Ну а еще лучше, чтобы валюта была резервной. Конвертируемых валют в мире всего 22, резервных еще меньше - то есть тех, которые принимаются для расчетов без особых вопросов", - цитирует главу Счетной палаты РИА Новости.

Он также выразил надежду на то, что рубль снова станет конвертируемым.

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