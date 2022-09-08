Свадебный туризм развивается в Железноводске

8 сен. 15:33

Пары со всей России приезжают в Железноводск, чтобы сыграть свадьбу и провести медовый месяц, так что можно говорить о начале развития свадебного туризма, об этом рассказал глава города Евгений Бакулин.

По его словам, для регистрации брака люди приезжают из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Владимира, Уфы и даже из Когалыма (Ханты-Мансийский автономный округ).

Бакулин отметил, что повышенный интерес к курорту молодожены проявляют из-за развитой курортной инфраструктуры, точнее - благоустроенного парка и множества площадок для свадебных фотосессий.

"Именно это привлекает молодоженов со всей России, чтобы зарегистрировать брак именно у нас. Упрощенная процедура подачи заявления через портал "Госуслуги" дает молодоженам выбор решить, где и когда они хотят провести свой главный день. Формат их свадеб разный, от классических церемоний до росписи в джинсах с последующей фотосессией", - цитирует главу Железноводска ТАСС.