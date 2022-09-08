Антироссийские санкции перекроят Евросоюз?

Введенные Западом против России санкции привели к экономическому и энергетическому кризисам, что стало причиной не только резкого падения уровня жизни граждан Евросоюза: под угрозой оказалось развитие ряда научных направлений, функционирование отраслей промышленности и сельского хозяйства, а также безопасность ЕС в целом. Это нашло закономерное продолжение в захлестнувших Европу в начале сентября многотысячных митингах с требованиями снижения стоимости электроэнергии и смены власти.

Так, накануне стало известно, что в ЕС были остановлены стратегически важные для оборонной и космической промышленности Запада предприятия по производству алюминия и цинка. Во избежание полной остановки мощностей металлурги потребовали от властей ЕС снижения цен на электроэнергию. "Около 50% возможностей ЕС по производству алюминия и цинка уже были вынуждены прекратить работу из-за энергетического кризиса. В дальнейшем это может привести к полному закрытию металлургических заводов, что повысит зависимость ЕС от импорта продукции производств с высоким углеродным следом", - говорится в письме, направленном ассоциацией предприятий металлургической промышленности Euromeataux главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

В послании подчеркивается, что переход ЕС к импорту базовой металлургической продукции не только приведет к потере рабочих мест и увеличению углеродного следа в промышленности за счет менее экологичного производства, но и к продолжению роста цен по всей дальнейшей производственной цепочке товаров.

Энергокризис также поставил под угрозу научные исследования и вопросы безопасности ЕС. Речь идет о риске взрыва на Большом адронном коллайдере, о котором предупреждает Европейская организация по ядерным исследованиям. "Нас действительно беспокоит стабильность энергосистемы, потому что мы делаем все возможное, чтобы предотвратить отключение электричества в нашем регионе", - говорят ученые, уточняя, что внезапное отключение энергии может не только вывести из строя машину стоимостью $4,4 млрд, но и привести к сильнейшему взрыву. В настоящее время специалисты работают над планом по остановке некоторых ускорителей частиц.

Кризис в энергетической отрасли стал причиной исторических рекордов инфляции в еврозоне (19 стран ЕС с валютой евро). В июле больше всего дорожали продукты питания, товары первой необходимости, а также стоимость услуг ЖКХ. Среди лидеров - Эстония (22%), Литва (20,5%), Латвия (19%), Словакия и Греция (12,5 и 12% соответственно). Несмотря на снижение - 5,8% в августе против 6,1% в июле, инфляция во Франции продолжает ощущаться во всех сферах экономики и, как ожидается, останется на высоком уровне в течение длительного времени, отмечает Национальное статистическое управление Insee.

В Германии потребительские цены в июле продемонстрировали рост в 8,5% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны (Destatis). "В последний раз инфляция была такой же высокой, как в мае 2022 года, зимой 1973–1974 годов", - напомнили в статистическом ведомстве.

Скачок инфляции закономерно привел к волне протестов в странах ЕС. Одними из наиболее многочисленных стали митинги в Чехии, где только во втором квартале текущего года размер реальной заработной платы с учетом инфляции снизился на 9,8%. Протестующие требовали отставки правительства во главе с Петром Фиалой, отмены санкций против России, а также обеспечения страны дешевым газом, в том числе из России, а также пересмотр системы оплаты электричества.

Участники митингов в Германии также выступили против антироссийских санкции, сворачивания строительства "Северного потока-2", а также повышения цен на продукты и оплату ЖКХ. По словам одного из участников протестов, "счет за отопление и горячую воду в старом односемейном доме с газовым отоплением в следующем году может достичь €12 тыс, а в обычной квартире – более €5 тыс". "Цены на энергетику и инфляция – угроза для демократии в нашей стране", - отмечает Süddeutsche Zeitung.

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона об окончании периода изобилия и беззаботности в стране, и рисках дефицита продовольствия и технологий привели к выступлениям в Париже, где также звучали требования отставки руководства государства, снижения цен и отмены антироссийских санкционных пакетов.

С неутешительными прогнозами к согражданам обратился и ушедший с поста премьера Великобритании Борис Джонсон. "Грядущие месяцы будут трудными, возможно, очень трудными. Наши счета за энергоносители будут просто баснословными. У многих из нас стоимость отопления наших домов уже вызывает ужас", - сказал он в интервью для газеты Daily Mail.

О том, как продолжающийся энергокризис и последствия санкций против России сказываются на экономическом состоянии Европы, "Вестник Кавказа" побеседовал с заместителем генерального директора Института национальной энергетики Александром Фроловым.

В первую очередь эксперт обратил внимание на то, что энергокризис уже стал фактом объективной действительности Евросоюза. "Согласно статистике энергопотребления в ЕС спрос на природный газ упал на 29 млрд куб м за первые восемь месяцев. А это означает, что падение составляет более 10% за первые 8 месяцев 2022 года относительно аналогичного периода в прошлом году. Притом я еще исхожу из средних показателей, а если брать именно показатели реального спроса за этот период, то падение будет еще большим", - сказал он.

Эксперт отметил, что наиболее чувствительно кризис в энергетической сфере ударил по европейской металлургии, по производителям удобрений и химической отрасли, а также крайнее негативные последствия от него испытывают производители цемента. Далее Александр Фролов акцентировал внимание на том, что это только прямое влияние, которое связано либо с ценами на газ, либо со стоимостью электроэнергии. "А есть ведь еще и косвенное влияние. Так, в автомобилестроении наблюдается значительное падение объемов производства. Главная причина заключается в снижении уровня жизни местного населения, то есть люди начинают меньше покупать автомобили из-за того, что у них нет на это денег. То есть мы в данной ситуации видим, как прямое влияние, так и влияние косвенное. Прямое влияние – это влияние, которое оказывается благодаря ценам на газ и электроэнергию. Косвенное – это то, которое оказывается за счет снижения благосостояния населения Европы", - пояснил Александр Фролов.

Отвечая на вопрос о путях выхода из сложившегося положения, заместитель генерального директора Института национальной энергетики отметил, что, для снижения стоимости энергоресурсов в Евросоюзе необходимо восстановление контактов с российской стороной. "Евросоюз усложнил себе задачу по выходу из кризиса, в котором он находится уже около года из-за ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ссорой с крупнейшим поставщиком энергоресурсов, с Россией. Если бы не эта ссора с РФ, то цены на энергоносители в ЕС сейчас могли бы быть хотя бы раза в два ниже нынешнего уровня. Тот же газ мог бы стоить порядка $1000 за тыс куб м, а не более $2000, как сейчас", - подытожил эксперт.

Несмотря на все сложности к тектоническим сдвигам в политической системе ЕС энергокризис не приведет, выразил мнение в беседе с "Вестником Кавказа" заместитель декана факультета мировой экономики и международных отношений НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

"Во-первых, участники протестов не имеют за собой многочисленных партий. Во-вторых, они требуют решения энергетической проблемы, не ощущая, что от нее зависит не только замерзание зимой, но и остановка производств и удар по экономике. Они желают компромисса с Россией, но не больше того. И здесь следует учитывать тот факт, что элиты на это не пойдут, так как они сделали ставку на войну. Им необходимо поражение России, а затем решение энергетических проблем в формате репараций. Иные варианты, не предусматривающие компромисса с Россией, означают их провал. Кстати, это ставит вопрос о наличии реальной демократии в Евросоюзе", - заключил собеседник агентства.