Программа по ликвидации аварийных домов стартовала в Тбилиси

8 сен. 15:19

В Тбилиси завершился первый тендер по замене аварийного многоэтажного дома: его снесут и построят заново в рамках госпрограммы, сообщил мэр города Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного правительства.

По его словам, в тендере принимали участие две компании, победу одержала BK Construction, предложившая минимальную цену - более 6,1 млн лари (более $2,1 млн).

"Первой частью программы будет здание, расположенное в районе Самгори с аварийностью четвертой категории, демонтаж которого начнется в октябре текущего года. Строительные работы будут продолжаться в течение последующих двух лет. В рамках проекта должны быть удовлетворены 36 семей, которые муниципалитет уже перевел на съемные квартиры", - цитирует Каладзе Sputnik Грузия.

Мэр отметил, что одновременно с пилотной программой готовятся проекты еще для 12 аварийных домов. Кроме того, администрации районов проводят переговоры с жителями десятков домов.