В Турции стимулируют активность бизнеса

Правительство Турции работает над новым финансовым пакетом для поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, заявили в Министерстве казначейства и финансов. Как отмечает турецкая "Сабах", финансовый пакет должен поддержать потребности предприятий малого и среднего бизнеса в финансировании и укрепить более широкую программу правительства, в которой приоритетное внимание уделяется экспорту, производству и занятости.

Новая серия дешевых кредитов для бизнеса будет предоставлена Фондом гарантирования кредитования, говорится в отдельном отчете Bloomberg. Новый стимул знаменует собой самый радикальный шаг, поскольку правительство стремится поддерживать экономическую активность на фоне риска замедления, что побудило Центральный банк неожиданно снизить процентную ставку в прошлом месяце.

Центробанк недавно объявил о новых мерах по решению проблем, связанных со стоимостью и доступностью кредитов, включая более высокие обязательные требования к обеспечению для кредиторов. Эти шаги были направлены на поддержку финансовой стабильности и укрепление денежно-кредитного трансмиссионного механизма, после того как ЦБ снизил свою недельную ставку репо до 13% с 14% в середине августа.

Банк неожиданно понизил базовую ставку с уровня, на котором она удерживалась в течение последних семи месяцев. Такое пристальное внимание к экономическому росту ЦБ разъяснил, сославшись на признаки замедления роста в третьем квартале. В ЦБ добавили, что необходимо сохранить динамику промышленного производства и позитивную тенденцию в области занятости. По данным банка, рост ставок по кредитам снизил эффективность денежно-кредитной политики.

Турецкие власти ранее предпринимали шаги по ограничению кредитов компаниям, за исключением тех, которые являются нетто-экспортерами, в рамках экономического плана, направленного на то, чтобы превратить большой дефицит счета текущих операций в профицит.

Согласно официальным данным, в этом году, благодаря сильному внутреннему спросу и экспорту, турецкая экономика опередила большинство конкурентов.

Тем не менее во второй половине года ожидается снижение экономической активности из-за тенденции к снижению внутреннего и внешнего спроса, вызванной ожидаемым замедлением роста крупнейших торговых партнеров Турции, включая риск рецессии в Европе.