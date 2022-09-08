Орешкин усомнился в выборе юаня как валюты для резервов

8 сен. 14:58

Помощник президента России Максим Орешкин скептически оценил перспективы юаня как системообразующей валюты для международных резервов, вступив таким образом в полемику с главой Минфина Антоном Силуановым.

"Мое мнение очевидно: доллар и евро надо менять на рубль, а никак не на другие валюты", - приводит его слова, сказанные на пленарной сессии Московского финансового форума (МФФ), "Интерфакс".

Орешкин напомнил, что дефицит китайского бюджета в этом году составляет 5,1% ВВП, и адресовал Силуанову вопрос, как соотносятся его высказывания о целесообразности инвестиций в страну с серьезным дефицитом бюджета с одной стороны и о том, что в Россию не будут инвестировать, если у нее не будет нулевого дефицита, с другой.

"На самом деле, мое мнение всегда - что нужно верить в себя в первую очередь, а не искать какого-то доброго дядю на западе или на востоке, которому можно что-то проинвестировать, а нам это потом поможет", - указал помощник главы государства.

Орешкин подчеркнул, что необходимо создавать самодостаточную систему.