Байден и "ко" сверяют стратегии по Украине перед холодной зимой

Слово "Рамштайн" стало в последние месяцы нарицательным. Если раньше это был символ американской оккупации Германии, то сегодня – западной военной поддержки Украине. Именно там встречались министры обороны стран НАТО в конце апреля, и тогда под давлением 40 стран министр обороны ФРГ пообещала выделить-таки тяжелое вооружение Киеву.

С тех пор поставки оружия Украине поставлены на конвейер. Необходимость их отправки не вызывает вопросов даже у осторожного поначалу правительства Олафа Шольца. Тем не менее, сегодня министры обороны стран НАТО снова встречаются на американской базе Рамштайн, чтобы договориться о дальнейших мерах помощи Украине и ее армии. Параллельно президент США Джозеф Байден проводит переговоры с коллегами из стран НАТО, G7 и ЕС.

По итогам переговоров в Германии, как и ожидалось, глава Пентагона Ллойд Остин заявил о выделении Украине военной поддержки объемом $675 млн. Параллельно Киев ведет переговоры со странами ЕС, включая Германию, о выделении новой финансовой помощи Украине в размере 12 млрд евро.

Если передача гаубиц, РСЗО, противотанковых систем, беспилотников и финансовой помощи Киеву уже поставлена на поток, к чему все эти формальности? Зачем Остину и 40 министрам лично приезжать в Германию?

Американист Малек Дудаков считает, что ситуация серьезная с учетом приближения зимы и возможных сложностей для украинской экономики.

"Очевидно, что все это приурочено к наступлению зимнего периода, когда обострятся проблемы в Европе, и им уже будет совсем не до Украины, и с другой стороны, может быть коллапс украинской экономики, если она недополучит финансовую подпитку с Запада. Украина держится только на этой финансовой подпитке, и без нее не из чего будет платить деньги бюджетникам и солдатам на фронте. Для нынешней киевской власти это вопрос жизни и смерти", - сказал он в беседе с "Вестником Кавказа".

США и их союзники попытаются предложить коллективную стратегию, чтобы дать Украине гарантии на полгода-год. Для администрации Байдена важно гарантировать получение Украиной поддержки хотя бы на этот период, учитывая, что на промежуточных выборах его Демпартия может проиграть республиканцам, и последующая за этим внутриполитическая борьба отодвинет тему Украины на второй план, полагает Дудаков.

Выбор времени проведения двух международных встреч – в сентября – связан с бюджетной политикой. "Сейчас многие западные страны, включая США, как раз обсуждают свою новую бюджетную политику. В Соединенном Королевстве новоиспеченный премьер-министр будет заниматься утверждением бюджета. В Италии и в других странах то же самое. Поэтому фискально, экономически момент выбран правильно. Украина, безусловно, пытается ко всему этому приурочить свои "контрнаступления" либо под Херсоном, либо под Харьковом, чтобы показать, что "мы живые, мы еще боремся, еще не погибли, поэтому дайте нам финансовую помощь"", - сказал эксперт.

На переговорах в Рамштайне и в телефонном разговоре главы минобороны и лидеры западных стран и G7 в целом согласуют готовность поддерживать Украину, а в рамках общей стратегии каждая страна выработает свою частную программу, отметил Дудаков. К примеру, США планируют выделить $14 млрд.