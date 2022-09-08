Эрдоган: Европа в панике из-за кризиса с энергоносителями

8 сен. 14:39

Европа переживает панику по поводу приближающейся зимы из-за кризиса с энергоносителями, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Цены на энергоносители растут. Европа беспокоится о том, как она проведет эту зиму. Цифры очень высокие. Запад в панике относительно того, что делать с этими высокими цифрами", - цитирует его телеканала TRT.

Турецкий лидер выразил надежду на то, что эта проблемы будут разрешены с помощью мер, "которые будут предприняты наилучшим образом".

Какие именно мероприятия можно было бы предпринять для урегулирования ситуации с растущими ценами на энергоносители, турецкий лидер не уточнил.