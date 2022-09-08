За лето турпоток в Кабардино-Балкарию вырос почти на 65%

8 сен. 14:36

В Кабардино-Балкарии этим летом отдохнули почти 500 тыс туристов. Об этом сообщили в министерстве курортов и туризма региона.

"По предварительным данным, турпоток КБР в летний период 2022 года составил 488,2 тыс человек", - сказано в заявлении.

В пресс-службе министерства отметили, что это на 63,8% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Чаще других в Кабардино-Балкарию приезжали жители Москвы, Московской и Ростовской областей, Ставропольского края, Дагестана, Ингушетии, Чечни, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии.