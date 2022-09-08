Меликов: религиозный туризм в Дагестане может заинтересовать жителей арабских стран

8 сен. 14:30

Религиозный туризм в Дагестане может быть получить популярность в арабских странах, заинтересованность в обмене туристами уже выразила прибывшая в регион делегация из ОАЭ, рассказал глава Дагестана Сергей Меликов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"[Объединенные] Арабские Эмираты ... заинтересованы в том числе в обмене туристами. … Мы им показали ряд наших точек, предложения развития туризма, и они высказали заинтересованность. Сказали, что предложения, которые мы продемонстрировали, весьма будут интересны для жителей не только Эмиратов, но и вообще представителей арабских стран", - цитирует его ТАСС.

Меликов пояснил, что жителям ОАЭ был бы интересен туризм, связанный с соблюдением религиозных правил, посещение мечетей и обмен делегациями.

Глава Дагестана также уточнил, что партнеры из Эмиратов выразили интерес к сельскохозяйственной продукции, в первую очередь мясу.

По словам Меликова, здесь возникают сложности, так как в последние годы в Дагестане не развивалась переработка. "Поэтому мы с ними ведем в том числе диалог о том, чтобы они приняли участие своими инвестициями в строительстве сельхозперерабатывающих предприятий", - отметил он.