В фестивале "Русская сцена" в Дагестане примут участие 16 театров

8 сен. 14:16

С 26 сентября по 24 октября в Дагестане состоится Всероссийский фестиваль театров "Русская сцена", участие в котором примут 16 театральных коллективов из регионов России. Об этом сообщил директор Русского драматического театра имени Максима Горького в Махачкале Тимур Магомедов.

"16 коллективов примут участие в нашем фестивале. У нас открывает фестиваль театр из Санкт-Петербурга "На Литейном", примут участие Ярославский театр, театры из Перми, всего Северного Кавказа, Саратова, Майкопа, Иваново", - поведал он.

Магомедов отметил, что в общей сложности участниками фестиваля станут около 400 человек.

Он также сообщил, что в жюри фестиваля войдут ректор Высшего театрального училища (института) имени М. С. Щепкина Борис Любимов, замруководителя Государственного академического Малого театра России Валерий Подгородинский и заслуженный деятель искусств РФ, режиссер Мавлет Тулпаров.

В рамках фестиваля будут организованы творческие вечера, мастер-классы по актерскому мастерству, сценической речи и движению.