Еще один случай оспы обезьян обнаружен в России

8 сен. 13:38

В Санкт-Петербурге выявлен второй в России пациент с оспой обезьян, об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. Заболевание было обнаружено у мужчины, который вернулся из поездки в Европу. Он был госпитализирован с характерными симптомами в инфекционную больницу, его жизни ничего не угрожает.

Анализ биоматериалов подтвердил диагноз.

Специалисты установили круг лиц, с которым контактировал мужчина, они находятся под медицинским наблюдением.

"При поступлении информации о подозрении на заболевание Управлением незамедлительно начато эпидрасследование. Своевременно организован и проводится комплекс противоэпидемических мер. Возможность дальнейшего распространения инфекции купирована", - отметили в Роспотребнадзоре.

Напомним, первый россиянин, заболевший оспой обезьян, перенес ее в легкой форме и был выписан из больницы в конце июля.