Турция вышла на абсолютный рекорд по экспорту в Россию

8 сен. 13:29

Турция в прошлом месяце установила исторический рекорд по экспорту товаров в Россию, такие данные распространила Ассамблея экспортеров страны.

"Объем экспорта за один месяц составил $738 млн 527 тыс Это на 87,2% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года", - цитирует ее сообщение ТАСС.

Общий экспорт Турции в этот период вырос на 13,1% до $21,3 млрд.

Как пишет газета Yeni Şafak, Турция "продолжает поддерживать активную торговлю с Россией благодаря своей стратегии сбалансированной и эффективной внешней политике". Поэтому, несмотря на то, что с началом событий на Украине возникали задержки и перебои с заказами, торговля между странами продолжает расти благодаря тому, что "турецкие экспортеры демонстрируют подходы, ориентированные на решение проблем".