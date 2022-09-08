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Аксенов назвал "логичным и обоснованным" вхождение регионов в Россию без голосования

Аксенов назвал &quot;логичным и обоснованным&quot; вхождение регионов в Россию без голосования

Вхождение в состав РФ освобожденных земель юга Украины логично и без организации голосования, однако окончательное решение за высшим руководством, такое мнение выразил глава Крыма Сергей Аксенов.

"На мой взгляд, такой вариант (без голосования) является вполне логичным и обоснованным в нынешней ситуации", - цитирует его РИА Новости.

Аксенов заявил, что, несмотря на абсолютную легальность референдума в Крыму, его "мало кто признал". Глава республики пояснил, что вопрос признания зависит исключительно от политической воли.

"Это, конечно, будет решать высшее руководство", - добавил он.

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