Аксенов назвал "логичным и обоснованным" вхождение регионов в Россию без голосования

8 сен. 13:17

Вхождение в состав РФ освобожденных земель юга Украины логично и без организации голосования, однако окончательное решение за высшим руководством, такое мнение выразил глава Крыма Сергей Аксенов.

"На мой взгляд, такой вариант (без голосования) является вполне логичным и обоснованным в нынешней ситуации", - цитирует его РИА Новости.

Аксенов заявил, что, несмотря на абсолютную легальность референдума в Крыму, его "мало кто признал". Глава республики пояснил, что вопрос признания зависит исключительно от политической воли.

"Это, конечно, будет решать высшее руководство", - добавил он.