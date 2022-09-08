В Карачаево-Черкесии отметили 100-летие республики

8 сен. 13:12

Накануне в Карачаево-Черкесии (КЧР) состоялось празднование 100-летия республики. По этому случаю во всех районах и городах КЧР прошли праздничные мероприятия, народные гулянья, открытие объектов, в том числе Центра для выявления и развития одаренных и талантливых детей "Спутник". Для гостей были организованы стилизованные тематические площадки, организовали мастер-классы и творческие лаборатории.

В мероприятиях принял участие вице-премьер России Александр Новак, говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

Во время поездки в регион он также встретился с местными властями и провел совещание по вопросам социально-экономического развития. Участники обсудили реализацию проектов и программ экономического развития Карачаево-Черкесии, направленных на создание комфортных условий для жизни местных жителей, в том числе увеличение количества рабочих мест, повышение инвестиционной привлекательности, а также развитие водо- и газоснабжения, ход догазификации уже подключенных к газу населенных пунктов.

Новак отметил высокие темпы проведения социальной газификации в республике, а также положительную динамику реализации прорывных инвестиционных проектов, которые включены в модель экономического развития Карачаево-Черкесии. "В республике имеются все необходимые ресурсы и условия для полноценного развития", - сказал вице-премьер.