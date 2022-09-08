Путин приедет в Нур-Султан в середине октября

8 сен. 12:54

Президент РФ Владимир Путин приедет в октябре в столицу Казахстана, где он примет в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), а также саммите СНГ. Об этом сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

"Предусматривается участие нашего руководителя в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Нур-Султане, и там же в Нур-Султане будет проведен саммит СНГ. Это середина октября - 12-14 октября, если быть точнее", - цитирует его РИА Новости.

Ушаков добавил, что во время пребывания в Казахстане Путин примет участие во встрече на высшем уровне в формате "Россия - Центральная Азия".