РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Карапузов будет выступать за "Ахмат"

Карапузов будет выступать за &quot;Ахмат&quot;

Грозненский футбольный клуб "Ахмат" арендовал у московского "Динамо" полузащитника Владислава Карапузова. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичного клуба.

Ранее Карапузов уже выступал за грозненцев на правах аренды – в сезоне-2021/2022 он сыграл 29 матчей за команду, отметившись в них одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

Контракт 22-летнего хавбека с "Динамо" действует до конца сезона-2024/2025.

Напомним, после 8 туров "Ахмат" с 11 очками занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России.

1125 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version