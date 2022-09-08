Карапузов будет выступать за "Ахмат"

8 сен. 12:52

Грозненский футбольный клуб "Ахмат" арендовал у московского "Динамо" полузащитника Владислава Карапузова. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичного клуба.

Ранее Карапузов уже выступал за грозненцев на правах аренды – в сезоне-2021/2022 он сыграл 29 матчей за команду, отметившись в них одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

Контракт 22-летнего хавбека с "Динамо" действует до конца сезона-2024/2025.

Напомним, после 8 туров "Ахмат" с 11 очками занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России.