Школьников в Северной Осетии начали готовить к инженерным специальностям

8 сен. 12:49

В Северо-Кавказском горно-металлургическом институте (СКГМИ) в Северной Осетии началась бесплатная подготовка 46 школьников к поступлению в вузы на инженерные специальности. Об этом рассказала проректор по учебной работе и качеству образования вуза Галина Станкевич.

"В инженерных школах занятия начнутся уже со следующего понедельника. В них для 46 школьников будут даваться углубленные знания по выбранным направлениям", - цитирует ее ТАСС.

По словам проректора, школьники будут изучать точные науки, что позволит им освоить азы выбранного ими профиля.

Занятия будут проходить по понедельникам в СКГМИ по четырем направлениям: "Горное дело", "Электроэнергетика", "Информационные технологии", "Робототехника и микроэлектроника". Со школьниками будут работать преподаватели вуза, передает ТАСС.