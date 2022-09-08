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Нурмагомед Гаджимагомедов посмертно стал членом Союза писателей России

Нурмагомед Гаджимагомедов посмертно стал членом Союза писателей России

Герой России Нурмагомед Гаджимагомедов посмертно стал членом Союза писателей РФ, - сообщили сегодня в пресс-службе правительства Дагестана.

"Мы на пленуме Союза писателей России впервые, не то чтобы в нарушение нашего устава, а по велению сердца, приняли решение принять в почетные члены Союза писателей России Нурмагомеда Гаджимагомедова посмертно. Он не успел издать своих книг, он не успел стать общезначимым поэтом, но он стал великим гражданином - он стал героем", - цитирует пресс-служба председателя Союза писателей России Николая Иванова, передает ТАСС.

Гаджимагомедов сам писал стихи и очень любил цитировать народного поэта Расула Гамзатова. "Мы помним, что Дагестан - это родина героев, Дагестан - это родина поэтов, Дагестан - это Россия", - подчеркнул Иванов.

Напомним, Нурмагомед Гаджимагомедов в первые дни спецоперации был заброшен в тыл в составе десантно-штурмовой бригады для выполнения особого задания. Оказавшись в окружении превосходящего по силам противника, он решил принять огонь на себя: получил тяжелое ранение, но отстреливался до последнего патрона, а оставшейся гранатой подорвал себя и пытавшихся схватить его противников. Указом президента РФ 3 марта он был удостоен звания Героя России посмертно. 

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