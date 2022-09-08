Минфин РФ активно прорабатывает выпуск суверенных облигаций в юанях

8 сен. 12:38

Российский Минфин планирует выпустить суверенные облигации в юанях, сообщил замглавы ведомства Тимур Максимов в ходе выступления на Московском финансовом форуме.

"Мы хотим это сделать. Мы действительно видим, что локальный юаневый рынок сильно вырос. У нас действительно этот проект в активной проработке, разные этапы у него были, но чтобы сделка состоялась, она должна иметь смысл для всех участников", - цитирует его РИА Новости.

По словам чиновника, возможны две модели реализации: программа максимум позволит "сделать красиво, правильно", когда в проекте сможет участвовать весь рынок, и программа минимум, в рамках которой свободная юаневая ликвидность будет просто переведена на бюджетные счета.

"Но тогда нужно определиться, зачем мы это делаем", - добавил Максимов.