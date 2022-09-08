Мишустин сообщил о подготовке проекта бюджета на 2022-2024 годы

8 сен. 12:37

Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил о завершении подготовки проекта бюджета на ближайшие три года. По его словам, необходимо надо сохранить слаженную работу с парламентом.

"Завершается подготовка проекта бюджета на ближайшие три года. Президент обращал внимание на необходимость сохранить слаженную работу между парламентом и правительством. Это должно быть сделано при обсуждении основного финансового документа страны не только в Государственной Думе нового созыва, но и при формировании региональных бюджетов", - сказал он в рамках заседания правительства.

Рост благополучия россиян должен лечь в основу бюджета РФ на 2022-2024 годы, отметил российский премьер.