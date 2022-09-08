Red Wings начинает летать в Иран из Минеральных Вод

8 сен. 12:21

Из аэропорта Минеральных Вод будут выполняться авиарейсы в Иран, - сообщает пресс-служба муниципалитета.

"Очень важно, что из нашего международного аэропорта открываются новые направления и рейсы. Теперь жители смогут посетить эту восточную страну. Новые рейсы открылись и в Татарстан, другие города России", - рассказал глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко, передает "АиФ-Ставрополье".

Выполнять полеты будут авиалайнеры российской авиакомпании Red Wings, однако сам перевозчик пока не прокомментировал эту информацию, поэтому узнать стоимость билетов и даты вылетов пока неизвестны, в соответствующем приказе федерального агентства воздушного транспорта указана лишь разрешенная частота полетов - три раза в неделю.