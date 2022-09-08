Алексей Волков: "Число россиян на курортах Южного Кавказа заметно выросло" 

В этом году, в условиях закрытия множества традиционных туристических маршрутов из России в Европу, новое дыхание получили поездки россиян на Кавказ. О том, что происходит в этом году на кавказских, турецких и иранских курортах, "Вестник Кавказа" поговорил с президентом Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексеем Волковым.



- Алексей, вырос ли в этом году туристический поток из России в республики Южного Кавказа?



- В этом году мы отмечаем высокий спрос на Армению. Он связан, в том числе, с деловым туризмом, а также с культурно-познавательным отдыхом. Настолько высокого спроса на Армению по всем видам туризма мы давно не видели. Что касается Азербайджана, то у нас установился взаимный туризм: увеличилось и число российских туристов в Азербайджане, и число азербайджанских туристов в России. Большим спросом, как обычно, пользуется Грузия, интерес к отдыху на грузинских курортах увеличивается. В целом по Кавказу растет не только число туристов, но и число инвесторов, которые хотят заниматься курортным жильем. Констатируем явное увеличение деловой активности по Закавказью.



- На ваш взгляд, какие меры позволят сделать отдых на Южном Кавказе еще более привлекательным для россиян?



- Здесь прежде всего надо говорить об упрощении туристических формальностей, которые связаны с пересечением границ. Мы сегодня, к сожалению, не всегда получаем обратную связь, если говорить о Грузии, бывают очереди, ограничения и сложности с пропуском на территорию. Но мы надеемся, что в рамках нынешней геополитической турбулентности новых сложностей с Грузией не возникнет и взаимный обмен туристами у нас будет только увеличиваться. Мы знаем, что Грузия всегда была одним из лидеров по сервису, эталоном по гостеприимству и гастрономии. Грузия всегда привлекала черноморским побережьем, и мы надеемся, что пример республики будет для нас стимулом с точки зрения повышения конкурентоспособности российских курортов.



- Как в этом году показывают себя поездки в Турцию?



- Турция остается безусловным лидером российского турпотока. Количество курортов и качественных отелей в Турции значительно превышает даже число черноморских курортов в России. Поэтому спрос на турецкие курорты остается высоким, тем более что там долгое время море остается теплым. Опять же, качество туристических услуг в Турции – это хороший маркер для подъема конкурентоспособности российских курортов. Мне кажется, если бы Турции не было, в России не работали бы столько над ростом качества наших пляжных курортов. И сегодня видно, что в сравнительной характеристике, в том числе ценовой, мы стараемся все-таки Турцию догонять.



- Насколько перспективным представляется сегодня иранское направление отдыха?



- У нас отдельно подписаны дополнительные соглашения по взаимодействию с Ираном. Президент РФ учитывает Иран как страну особого развития для экономических, культурных отношений, в том числе туристического направления. Я думаю, что доля Ирана во взаимном обмене туристами возрастет, в том числе мы ожидаем всплеск поездок иранских туристов на наши зимние горнолыжные курорты. Надеемся, что и Иран станет некой туристической альтернативой тем странам, которые для россиян на сегодня закрыты.