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Глава ОАЭИ раскритиковал последний доклад МАГАТЭ по СВПД

Глава ОАЭИ раскритиковал последний доклад МАГАТЭ по СВПД

Восстановление прежней системы проверки требует от сторон Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке выполнения своих обязательств, - заявил представитель и замглавы Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) по международным, правовым и парламентским вопросам Бехруз Камальванди.

"Последний квартальный доклад генерального директора МАГАТЭ повторяет прежние необоснованные вопросы в политических целях, и в этом нет ничего нового, кроме игры с фразами для определенных целей", - заявил иранский чиновник, передает иранское информационное агентство ИРНА.

Как и в случае с предыдущими докладами, он отметил, что посол и постоянный представитель Ирана представят юридические и аргументированные ответы на недавний доклад генерального директора на заседании Совета управляющих МАГАТЭ на следующей неделе.

Некоторые СМИ, искажая, интерпретируя и конфискуя фразы, намеренно созданные генеральным директором агентства, как и прежде, используют эти двусмысленности, чтбы назвать характер ядерной программы Ирана немирным. "Мирная ядерная программа Ирана до сих пор была самой прозрачной", - подчеркнул он.

"Они не должны ожидать, что Иран будет приверженным к дополнительным гарантиям, когда их санкции против иранского народа продолжаются и они не выполняют свои обязательства", - заключил он.

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