Глава ОАЭИ раскритиковал последний доклад МАГАТЭ по СВПД

8 сен. 12:04

Восстановление прежней системы проверки требует от сторон Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке выполнения своих обязательств, - заявил представитель и замглавы Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) по международным, правовым и парламентским вопросам Бехруз Камальванди.

"Последний квартальный доклад генерального директора МАГАТЭ повторяет прежние необоснованные вопросы в политических целях, и в этом нет ничего нового, кроме игры с фразами для определенных целей", - заявил иранский чиновник, передает иранское информационное агентство ИРНА.

Как и в случае с предыдущими докладами, он отметил, что посол и постоянный представитель Ирана представят юридические и аргументированные ответы на недавний доклад генерального директора на заседании Совета управляющих МАГАТЭ на следующей неделе.

Некоторые СМИ, искажая, интерпретируя и конфискуя фразы, намеренно созданные генеральным директором агентства, как и прежде, используют эти двусмысленности, чтбы назвать характер ядерной программы Ирана немирным. "Мирная ядерная программа Ирана до сих пор была самой прозрачной", - подчеркнул он.

"Они не должны ожидать, что Иран будет приверженным к дополнительным гарантиям, когда их санкции против иранского народа продолжаются и они не выполняют свои обязательства", - заключил он.