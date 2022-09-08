Туркменистан и Китай нацелились на развитие сотрудничества в энергетике и транспорте

8 сен. 11:59

В Ашхабаде состоялась встреча специального представителя правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэя и заместителя министра иностранных дел Туркменистана Вепы Хаджиева. Об этом сообщили в туркменском МИД.

В ходе беседы стороны отметили высокий уровень двусторонних связей в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Кроме того, они заявили о необходимости дальнейшего расширения двусторонних связей в энергетике, транспорте, логистике, культуре и образовании.

Помимо этого, Ли Хуэй и Вепа Хаджиев подчеркнули позитивный опыт сотрудничества Китая и Туркменистана и значимость взаимной поддержки международных начинаний и инициатив в рамках региональных и международных платформ, в первую очередь ООН. Они также обратили внимание на то, что механизм встречи "Центральная Азия - Китай" становится важным направлением деятельности министерств иностранных дел стран региона и Китая, что способствует большему взаимопониманию при рассмотрении различных аспектов современного мирового и регионального развития, передает ТАСС.