В АТОР прогнозируют резкий рост спроса на новогодний отдых в Сочи

8 сен. 11:47

На новогодние каникулы в Сочи уже забронирована примерно четверть гостиничных номеров, - сообщает АТОР.

Динамика продаж держится на уровне прошлого года, однако сейчас россияне стараются воспользоваться акцией осеннего кешбэка и оплачивают отдых на ближайшие даты и межсезонье, - рассказал гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин, передает РИА Новости.

Интерес к зимнему и, в частности, горнолыжному отдыху в Сочи в этом году увеличится на 10-15% из-за эффекта отложенного спроса, - полагают в Ассоциации туроператоров России. К тому же прошлой зимой на Кубани действовали жесткие ковидные ограничения, и часть путешественников тогда предпочла отказаться от поездки.

Востребованность в зимних курортах Сочи поднимет стоимость зимнего отдыха в горах на 15-20%, - прогнозируют участники рынка.