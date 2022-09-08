Более 60 детей будут учиться в школе села Агалы Зангиланского района

8 сен. 11:36

Для обучения в средней школе села Агалы Зангиланского района зарегистрировался 61 ребенок, сообщил заведующий отделом организации и управления общего и дошкольного образования Миннауки и образования Азербайджана Эльнур Алиев, выступая на тренинг-семинаре на тему диалога в медиа и образовании.

"5 сентября спустя почти 30 лет на наших освобожденных от оккупации территориях прозвенит первый школьный звонок", - подчеркнул он.

Алиев добавил, что в детский сад будут приняты 18 детей.

Чиновник отметил, что планируется поэтапное открытие детсадов и на других освобожденных территориях.